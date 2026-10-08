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Formazione e intelligenza artificiale, Angelini Academy e UCL firmano un accordo triennale per studiare come cambiare l'apprendimento

08 ottobre 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
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Un accordo triennale per capire come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui apprendiamo e trasformiamo le conoscenze in decisioni. Angelini Academy e University College London (UCL) hanno presentato a Londra, presso Casa Italia, sede dell'Ambasciata italiana, una partnership di ricerca che porterà l'analisi dei processi di apprendimento direttamente nella formazione manageriale. Il progetto seguirà diversi gruppi di manager durante i percorsi formativi e nella successiva applicazione delle competenze, con l'obiettivo di sviluppare nuovi modelli di formazione.

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