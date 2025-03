L’industria aerospaziale rappresenta una delle principali leve di sviluppo per la Campania, offrendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Lo ha sottolineato Linda Langella, Head of Talent and Development di AVIO, a margine dell’evento Muoversi nelle professioni e sul territorio, promosso dalla Luiss a Napoli e dedicato alle Lauree Magistrali dell’Ateneo.