Forum Comunicazione 2025: Biffi (Assolombarda), ‘Elemento strategico per le imprese’

“La comunicazione è diventata un elemento strategico per le imprese, perché attraverso la comunicazione si riflettono all'interno della dimensione dei loro stakeholder sia dipendenti e persone all'interno dell'azienda, collaboratori che clienti e fornitori. Pertanto, comunicare in modo efficiente e rapido permette di avere anche un riflesso sulla narrazione della visione che l'impresa ha di sé, che gli consente di trasformarsi in funzione di quelle che sono le reazioni di tutti i suoi stakeholder”. Così, Alvise Biffi, vicepresidente Assolombarda, in occasione della prima giornata di lavori del Forum ‘Comunicazione 2025 - Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d'impresa e dell'innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.