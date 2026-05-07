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Forum Comunicazione 2026: 'Tone of Voice' al centro della XIX edizione

07 maggio 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La XIX edizione del Forum Comunicazione 2026, appuntamento cardinale per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, promosso da Comunicazione Italiana in collaborazione con Assolombarda a Milano, ha posto sotto la lente il Tone of Voice quale leva strategica per imprese e istituzioni. In un'epoca che Bauman avrebbe definito "liquida", dove la fiducia si è fatta merce scarsa e le narrazioni si dissolvono nel pulviscolo di canali frammentati, il Forum ha intercettato tre nodi nevralgici: la veridicità delle informazioni, la coerenza polifonica dei contenuti lungo i diversi touchpoint, e la domanda crescente — da parte di clienti e cittadini — di riconoscersi in valori sociali autentici, oltre le derive della post-verità. Se Kotler insegna che il marketing contemporaneo si gioca sull'allineamento valoriale tra brand e comunità, e Kahneman ricorda il duplice filtro cognitivo che ogni messaggio attraversa, il Tone of Voice emerge come l'impronta digitale semantica di un'organizzazione: la firma identitaria che la rende riconoscibile, credibile, memorabile. Oltre 200 protagonisti del settore hanno animato un format articolato in sessioni plenarie, workshop, tavoli tematici e momenti di business matching, restituendo all'evento la fisionomia di un'agorà contemporanea in cui confronto professionale e networking si sono intrecciati in modo fecondo.

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