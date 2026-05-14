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Forum Educazione Finanziaria 2026. Aief mette a confronto istituzioni, e professionisti del settore per discutere del futuro della formazione finanziaria.

14 maggio 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Educazione finanziaria, scuola, giovani e pubblica amministrazione al centro del Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all'Auditorium della Tecnica di Roma. L'evento ha riunito istituzioni, docenti universitari, divulgatori ed esperti del settore per discutere delle competenze economico-finanziarie degli italiani e delle strategie per rafforzare consapevolezza e formazione. Nel corso della giornata si è parlato di social network, linguaggio, intelligenza artificiale, gender gap e formazione dei dipendenti pubblici. Tra gli interventi istituzionali sono state annunciate novità normative per coinvolgere direttamente le associazioni degli educatori finanziari nei tavoli istituzionali dedicati al settore.

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