Forum Hr, Vinci (Digit'Ed): "progetti taylor made per mappare le competenze"

"Accompagniamo costantemente le organizzazioni nella valorizzazione dei talenti e delle persone che hanno al loro interno. Costruiamo progetti taylor made che partono da una mappatura delle competenze per costruire, in linea con la direzione aziendale, dei percorsi che valorizzino sia le competenze verticali, sia le soft skill in un'ottica di crescita per tutta l'organizzazione". Lo ha detto Stefania Vinci, Head of Business Intelligence, Support & Product Offering Digit'Ed, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management.