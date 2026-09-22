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Fresenius Kabi, Pasini: "Nuova linea di produzione dà lustro alla provincia di Verona"

Il presidente, 'c'è voglia di investire nel territorio ma servono specializzazioni’

Flavio Massimo Pasini - Ufficio stampa
Flavio Massimo Pasini - Ufficio stampa
22 settembre 2026 | 10.59
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"Una linea di produzione ad alta tecnologia che produce tantissimo, il doppio rispetto a quelle di vecchie generazioni, dà lustro sia al comune di Isola della Scala che a tutta la provincia di Verona, perché vuol dire che c'è vivacità, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di investire sul territorio, ma richiede anche altre specializzazioni". Così Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia Verona, oggi all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di soluzioni infusionali di Fresenius Kabi nello stabilimento veronese di Isola della Scala.

"Abbiamo bisogno di trovare le professioni e le persone per queste macchine tecnologicamente avanzate - continua Pasini - Come Provincia abbiamo un rapporto stretto con il mondo industriale, perché seguiamo le scuole di secondo grado, quindi le superiori, perché i ragazzi possano rimanere nel territorio, chiaramente specializzandosi. Rispetto al passato le aziende adesso aprono le loro porte, vogliono essere attrattive, perché non c'è motivo di rimanere chiusi".

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farmaceutica produzione tecnologia investimento
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