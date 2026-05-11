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Fs, 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: investimenti record per 11,6 miliardi

11 maggio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato presentato a Roma all'Auditorium di Villa Patrizi lo stato di avanzamento dei lavori sulla rete ferroviaria italiana e le prossime tappe. Il piano del Gruppo Fs prevede ogni giorno 1.300 cantieri operativi tra nuove opere, manutenzione e aggiornamenti tecnologici, con investimenti che nel 2025 raggiungono la cifra record di 11,6 miliardi di euro. Secondo Rete Ferroviaria Italiana, il risultato è legato all'accelerazione dei progetti finanziati dal PNRR e ai programmi di potenziamento della rete nazionale. Gli interventi hanno generato un indotto stimato di 20,5 miliardi di euro sul valore della produzione, 8,6 miliardi sul Pil e circa 112mila occupati nelle filiere coinvolte.

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