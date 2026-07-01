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Futures 2026, a Roma il confronto su innovazione e sostenibilità per l'impresa del futuro

01 luglio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Innovazione, sostenibilità e competitività sono stati i temi al centro della quinta edizione di Futures, l'appuntamento promosso da Flutter Southern Europe & Africa (SEA), che si è svolto a Palazzo Rondinini, a Roma. L'evento, dal titolo "Innovare l'impresa: futuri possibili tra responsabilità e trasformazione", ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e stakeholder per riflettere sulle sfide che stanno ridefinendo il ruolo dell'impresa in uno scenario segnato dall'evoluzione tecnologica, dall'intelligenza artificiale e dai nuovi equilibri geopolitici. Nel corso dei lavori è stato approfondito il rapporto tra innovazione e sostenibilità come livello di una crescita capace di coniugare competitività, responsabilità e creazione di valore nel lungo periodo. Il dibattito ha anche i cambiamenti che interessano governance, processi decisionali e sviluppo delle competenze, con uno sguardo alle trasformazioni organizzative richieste dall'integrazione delle nuove tecnologie. Nel corso dell'evento Flutter SEA ha inoltre presentato il Positive Impact Report 2025, il primo bilancio di sostenibilità della regione, dedicato al percorso intrapreso per integrare performance economica, impatto sociale e sostenibilità ambientale.

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