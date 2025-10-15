circle x black
G20: Barbaro (Mase) a Città del Capo, 'costruire soluzioni comuni'

- FOTOGRAMMA
15 ottobre 2025 | 14.54
Redazione Adnkronos
Il sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, parteciperà alla riunione dei ministri dell’Ambiente e della Sostenibilità Climatica del G20, in programma domani a Città del Capo, in Sudafrica, sotto la Presidenza sudafricana. L’appuntamento riunirà i rappresentanti delle principali economie mondiali per discutere delle priorità globali in materia di cambiamento climatico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle risorse naturali e promozione dell’economia circolare. E' quanto fa sapere il Mase in una nota.

Nel corso dei lavori, il sottosegretario Barbaro interverrà per ribadire l’impegno dell’Italia nel promuovere una cooperazione internazionale fondata su equilibrio, pragmatismo e responsabilità condivisa, con l’obiettivo di favorire un percorso di transizione ecologica equa e inclusiva. “La sostenibilità è una sfida che richiede un approccio globale e integrato. L’Italia è pronta a contribuire attivamente alle discussioni del G20 per costruire soluzioni comuni, basate su innovazione e solidarietà”, ha anticipato Barbaro alla vigilia dei lavori.

La missione a Città del Capo rappresenta un nuovo passo dell’Italia nel percorso di rafforzamento delle relazioni internazionali in campo ambientale, anche in vista della prossima Cop30.

