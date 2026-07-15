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Gasparri (Heineken): "Con 'Valore Acqua' meno prelievi dalla falda e più acqua per l'agricoltura".

15 luglio 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con il progetto "Valore Acqua" andremo ad aggiustare qualcosa che oggi non funziona perfettamente". Così Leo Gasparri, Sustainability Manager di Heineken Italia, illustrando gli interventi previsti nell'area di Castellaneta, nel Tarantino. Gasparri ha spiegato che il progetto prevede la riqualificazione della vasca di raccolta, la realizzazione di un sistema di sollevamento e il ripristino della rete di distribuzione delle acque superficiali provenienti dalla Basilicata. Attualmente, ha aggiunto, l'irrigazione dell'area avviene attraverso il prelievo dalla falda acquifera. "Parliamo di circa 318 mila metri cubi di acqua che, una volta concluso il progetto, non verranno più presi dalla falda", ha concluso, evidenziando i benefici ambientali dell'intervento.

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