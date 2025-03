Ghinfanti (Alleanza Assicurazioni): “Donne più fragili finanziariamente e con meno tempo per educazione finanziaria”

Le motivazioni principali del gender gap di competenze finanziarie ed assicurative rilevate dall’Edufin Index di Alleanza Assicurazioni “sono legate innanzitutto ad una maggior fragilità finanziaria delle donne, che notoriamente hanno un tasso di occupazione più basso e, anche quando lavorano, vengono pagate di meno. A questo si aggiungono temi culturali, come il fatto che le donne spesso non parlano di soldi, considerati un grande tabù, o come la mancanza di tempo da dedicare alla formazione finanziaria”. Parole di Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali, in occasione dell’evento, organizzato a Palazzo Marino a Milano, ‘Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario’.