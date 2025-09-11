circle x black
Cerca nel sito
 

Giochi, Locatelli (Anci): "Prevenzione passa dalle scuole e dal territorio"

"Enti locali, scuole, associazioni e servizi territoriali centrali per diffondere la conoscenza sui rischi legati al gioco"

Giochi, Locatelli (Anci):
11 settembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli amministratori locali sono spesso i primi a intercettare le difficoltà delle famiglie colpite dalle dipendenze. Pur riconoscendo la legittimità del gioco quando praticato in modo responsabile", è necessario "prevenire le forme patologiche partendo dai giovani". Lo ha detto Stefano Locatelli, vicepresidente Anci, Associazione nazionale comuni italiani, partecipando alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', oggi a Roma. La scuola, secondo Locatelli è "luogo privilegiato di intervento, attraverso programmi di sensibilizzazione in collaborazione con le aziende sanitarie e le realtà associative del territorio". Secondo il vicepresidente Anci è importante rendere noti gli strumenti di autoesclusione e di autolimitazione, ancora poco conosciuti dai ragazzi. "Diffondere conoscenza e consapevolezza - conclude - resta la via più efficace per ridurre i rischi e sostenere famiglie e comunità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stefano Locatelli Anci Gioco responsabile e giovani Under 25
Vedi anche
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza