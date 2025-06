Gioco responsabile, Poso (Adm): “Formazione operatori a contrasto del gioco non sano”

“È importantissimo che gli operatori del gioco legale siano altamente specializzati e formati per fronteggiare i rischi derivanti da un approccio non sano al gioco in denaro”. Lo ha detto Elisabetta Poso, direttrice Ufficio Apparecchi da Intrattenimento Agenzia Dogane e Monopoli, partecipando alla presentazione, a Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma, di ‘Dietro le quinte - New Codere Training’ la nuova piattaforma online del concessionario Codere rivolta agli operatori di gioco legale collegati alla rete Codere Network, e operanti nelle sale proprie e gestite da terzi.