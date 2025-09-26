circle x black
Giovani ricercatori a Sestri Levante per studiare i rischi e costruire resilienza

26 settembre 2025 | 11.58
Redazione Adnkronos
n un mondo sempre più esposto a rischi naturali e ambientali, dalla minaccia sismica agli eventi alluvionali, c'è chi lavora per trasformare la ricerca scientifica in strumenti concreti di prevenzione. A Sestri Levante, nel suggestivo ex Convento dell'Annunziata, oltre 40 giovani ricercatori e dottorandi da tutta Italia e dall'estero si sono riuniti per la PhD Autumn School in Security, Risk and Vulnerability, parte del progetto europeo RETURN. Una quattro giorni di formazione intensiva che unisce ingegneria, scienze sociali e filosofia: prospettive diverse, ma un obiettivo comune — costruire comunità più resilienti.

