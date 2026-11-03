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Giovannini (ASviS): "Giovani non vedono un futuro chiaro e sostenibile in l'Italia"

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03 novembre 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
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"Il 58% dei target, quindi gli elementi più specifici che sono nell'Agenda 2030, non verranno raggiunti dall'Italia entro la scadenza. Si tratta di una cifra altissima che riguarda non solo gli elementi ambientali, ma soprattutto quelli sociali. Questo spiega quello che sta accadendo nel nostro Paese, perché tante persone, in particolare i giovani, non vedono un futuro chiaro e sostenibile in l'Italia". Così Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

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