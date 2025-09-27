Gis 2025: Abate (Liebherr), 'nuovo MK 120 effettua più posizioni in un'unica giornata lavorativa'

"Quest'anno vogliamo presentare il Liebherr MK 120 una gru mobile a torre con caratteristiche specifiche di prodotto per una clientela prevalentemente cittadina, per un utilizzo frequente in città con la caratteristica peculiare di poter effettuare interventi in due o tre posizioni nell'arco di un'unica giornata lavorativa". Sono le parole di Vincenzo Abate, direttore vendite di Liebherr, alla decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.