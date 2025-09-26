Gis 2025: Cozzani (Psa Italy), 'impegnati ad automatizzare nostre operazioni'

"Stiamo cercando di automatizzare il più possibile le aree che compongono il nostro lavoro: la parte nave, la parte del piazzale - che abbiamo elettrificato -, quella ferroviaria e quella del gate da cui accedono i camion. Guardiamo con attenzione anche alla sostenibilità energetica e ci siamo dotati di sistemi tecnologici e di automatizzazione con controllo da remoto. Il settore del termalismo è particolarmente pericoloso quindi cerchiamo di avere meno persone possibile che conducono le operazioni ". Lo afferma Massimiliano Cozzani, marketing & sales senior manager Psa Italy, al panel 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.