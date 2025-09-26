circle x black
Cerca nel sito
 

Gis 2025: Cozzani (Psa Italy), 'impegnati ad automatizzare nostre operazioni'

26 settembre 2025 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Stiamo cercando di automatizzare il più possibile le aree che compongono il nostro lavoro: la parte nave, la parte del piazzale - che abbiamo elettrificato -, quella ferroviaria e quella del gate da cui accedono i camion. Guardiamo con attenzione anche alla sostenibilità energetica e ci siamo dotati di sistemi tecnologici e di automatizzazione con controllo da remoto. Il settore del termalismo è particolarmente pericoloso quindi cerchiamo di avere meno persone possibile che conducono le operazioni ". Lo afferma Massimiliano Cozzani, marketing & sales senior manager Psa Italy, al panel 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza