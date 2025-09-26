circle x black
Gis 2025: Flisi (Socage), 'nuovo 27D Speed più leggero e performante'

26 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
"Il prodotto che vogliamo presentare è la nuova 27D Speed, che è un prodotto che avevamo già in gamma, ma l'abbiamo interamente rivoluzionato con un telaio monotrave completamente alleggerito per ridurre i pesi e aumentare le prestazioni. Infatti, è stato anche soggetto di vincita a Little Platform proprio qui al Gis 2025". Con queste dichiarazioni, Alessandro Flisi, responsabile produzione Socage, è intervenuto in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre. 

