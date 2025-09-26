circle x black
Cerca nel sito
 

Gis 2025: Fortunato (Palfinger Italia), 'nuova linea Tec capaci di raggiungere i 28 metri con patente B'

26 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo voluto portare alla 10° edizione del Gis la nuova linea Tec, lanciata recentemente e di cui fa parte il Pt28 T, una macchina prodotta in Germania ad altissimi standard qualitativi, con la possibilità di avera sia con motore termico che motore elettrico. Le strutture in alluminio, molto leggere, permettono di arrivare, per esempio, a 28 metri con la patente B". Così Marcello Fortunato, amministratore delegato di Palfinger Srl, alla seconda giornata di lavori della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza