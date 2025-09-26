Gis 2025: Fresch (General Industry & Agv), 'mondo intralogistica sarà il futuro'

"Noi arriviamo principalmente dalla robotica e stiamo osservando che oggi il mondo dell'intralogistica, gli agv, quindi i veicoli autonomi, sarà il futuro. Pertanto, se la robotica era il passato ed è il presente, il futuro sarà sicuramente legato al mondo degli agv e questo tipo di conferenze stanno iniziando a creare un interesse, capire come sarà il mercato e quali saranno le caratteristiche fondamentali perché l'agv prenda sempre più piede". Sono le dichiarazioni di Giampaolo Fresch, local business head General Industry & Agv per Stäubli Italia, in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, l'evento targato Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.