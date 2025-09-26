Gis 2025: Montalto (AdSP Mare di Sicilia orientale), 'innovazione essenziale per competitività di un porto'

"Le innovazioni tecnologiche, anche quelle nel campo dell'energia, sono fondamentali affinché un porto possa essere competitivo. La velocità e la capacità di ricevere le merci in un porto passano attraverso i sistemi di sollevamento, per operazioni di imbarco e sbarco sicure". Sono le parole di Attilio Montalto, segretario generale AdSP Mare di Sicilia orientale, al panel 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, firmato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.