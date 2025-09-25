circle x black
Gis 2025: sindaca Tarasconi, 'esposizione sempre più internazionale'

25 settembre 2025 | 13.55
"Questa fiera si sta confermando sempre più internazionale, con espositori e visitatori che portano un indotto al nostro territorio facendolo diventare punto centrale su temi di grande importanza nell'economia di oggi". Lo ha detto Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento. La kermesse dedicata al sollevamento e ai trasporti eccezionali firmata Mediapoint & Exhibitions è in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

