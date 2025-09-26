circle x black
Gis 2025: Vernazza (Vernazza Autogru), 'risolvere criticità infrastrutturali'

26 settembre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per una logistica integrata è necessario" e urgente "investire in infrastrutture, sia nuove che mettendo in sicurezza e adeguare quelle esistenti. Come Vernazza Autogru abbiamo la necessità di avere queste nuove infrastrutture per il trasporto su gomma: in Liguria ad esempio, regione da cui proveniamo, la situazione è critica da questo punto di vista". Così Giulia Vernazza, di Vernazza Autogru, a margine del panel 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', organizzato da Gis in collaborazione con ShiptoShore in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, la kermesse firmata Mediapoint & Exhibitions in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

