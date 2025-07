Gruppo Barilla nomina Oddone Incisa come cfo

Il Gruppo Barilla annuncia la nomina di Oddone Incisa come nuovo chief financial officer, con effetto dal 15 settembre 2025. Oddone porta con sé oltre 25 anni di leadership globale nella finanza e nella gestione del rischio, avendo ricoperto ruoli esecutivi, tra cui posizioni di cfo e ceo in Europa e nelle Americhe. Il suo curriculum include la guida di importanti iniziative di trasformazione e di crescita sia organica che inorganica.

"La nomina di Oddone riflette il nostro impegno a integrare strategia finanziaria, innovazione digitale e sostenibilità sotto un’unica leadership" ha dichiarato Gianluca Di Tondo, ceo di Barilla. "La sua esperienza internazionale e la sua competenza nel portare avanti iniziative di trasformazione saranno fondamentali, nell’aiutarci a perseguire i nostri obiettivi di crescita a lungo termine."

"È un grande onore per me unirmi al Gruppo Barilla, un'azienda che rappresenta un punto di riferimento nell'industria alimentare italiana e internazionale. Non vedo l'ora di contribuire alla crescita del Gruppo e alla creazione di valore a lungo termine. Sono grato all’amministratore delegato e al consiglio di amministrazione per la loro fiducia e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso" ha dichiarato Oddone Incisa.