Gruppo Magis annuncia la propria partecipazione all'Assemblea Annuale Anci 2026 in qualità di Main Sponsor, con un ricco programma di workshop, convegni e tavole rotonde in calendario tra il 25 e il 27 novembre a Verona, la città dove il Gruppo ha le proprie radici.

Per Magis l'Assemblea Anci è un momento chiave per essere al fianco dei Comuni italiani, che rappresentano l'ossatura portante dei territori e il luogo da cui nasce il vero valore dell'Italia. È nei Comuni che energia, mobilità, connettività, dati e servizi digitali diventano risposte concrete per cittadini, imprese e comunità. ll fatto che l’Assemblea si svolga a Verona, poi, ha per Magis un valore particolare. Il Gruppo è infatti tra le principali realtà produttive e di servizio della città, con cui condivide da sempre storia e identità. Ospitare a Verona il confronto nazionale con i Comuni è un’occasione per valorizzare l’eccellenza di un territorio a cui Magis è profondamente legato.

Il filo conduttore della partecipazione di Magis all’evento è l'infrastruttura civica come motore delle transizioni (energetica, ambientale, digitale e sociale) e il dialogo con le amministrazioni locali, chiamate a guidarle.

Comuni in Campo: l'energia che accende la comunità

Nel corso dell'Assemblea, tra workshop, convegni e tavole rotonde con sindaci, amministratori, università e partner del territorio, Magis affronterà alcuni temi chiave. Si parte dalla smart city, illustrando come i Comuni possono integrare energia, dati, sicurezza, mobilità e servizi digitali in un unico ecosistema di governo del territorio.

Il confronto si allarga poi alla transizione energetica e alle infrastrutture che la rendono possibile, dal risparmio energetico alle fonti rinnovabili, dalle concessioni idroelettriche al teleriscaldamento, fino alla mobilità sostenibile come leva di rigenerazione urbana e sociale. Spazio anche all'ambiente e all'alleanza tra istituzioni e società civile e, su un fronte molto concreto per le amministrazioni, alla convenzione Consip per il gas naturale, occasione per raccontare il ruolo strategico di Magis quale primo fornitore per la PA in Italia.

Al centro della presenza di Magis c'è l’iniziativa "Comuni in Campo". Si tratta di una piattaforma digitale che mette in dialogo pubblica amministrazione, cittadini e associazioni sportive: i Sindaci dei Comuni delle Regioni in cui Magis Energia è aggiudicatario della gara Consip possono estendere alle associazioni sportive locali le condizioni finora riservate alla PA per luce e gas, con costi fissi azzerati e un risparmio concreto rispetto ai prezzi di mercato per i privati.

I Comuni possono aderire entro il 10 dicembre; le associazioni sportive avranno tempo fino a gennaio 2027. Dettagli e modalità di adesione: https://comunincampo.gruppomagis.it/totem. Nel corso dell'Assemblea Magis presenterà anche il Progetto Quid, iniziativa di upcycling parte del più ampio progetto di rebranding del Gruppo, realizzata insieme a Quid, cooperativa sociale veronese. Il progetto rafforza ulteriormente il legame di Magis con il territorio e conferma l’attenzione del Gruppo alle tematiche sociali.

Federico Testa, presidente Gruppo Magis ha sottolineato che "Partecipare all’Assemblea Annuale ANCI è per noi un’opportunità di raccontare ad una platea allargata il nostro ruolo di partner per la Pubblica Amministrazione e in generale per le comunità locali. Ogni giorno, infatti, affianchiamo le Amministrazioni in tutta Italia nelle loro scelte su energia, reti e servizi con visione e responsabilità. Avvertiamo la necessità di una riflessione più complessiva sulla relazione che le società a controllo pubblico hanno con i territori nei quali operano e l’Assemblea ANCI è quindi il naturale luogo di confronto in cui rafforzare ulteriormente questo rapporto."

Alessandro Russo, consigliere delegato Gruppo Magis ha spiegato che "È nei Comuni che le transizioni smettono di essere obiettivi e diventano risultati, e per farlo servono infrastrutture moderne: energetiche, digitali, della mobilità. A Verona non portiamo solo soluzioni, ma un metodo: affiancare i sindaci con competenze industriali e strumenti concreti. 'Comuni in Campo' ne è l'esempio: mette la forza di acquisto della pubblica amministrazione al servizio dell’ecosistema dello sport territoriale, generando un valore concreto sul territorio”.