Guzzini approda nel tessile e presenta prima linea biancheria per la casa

Dalla collaborazione tra Fratelli Guzzini, storica azienda italiana nata nel 1912 specializzata nella produzione di articoli di design per la tavola, la cucina e l’arredamento, e Osama, azienda nata nel 1967 con una vasta esperienza nel settore tessile, prende vita Nature's Touch Collection by Guzzini, una collezione che racchiude i valori che accomunano le due aziende: attenzione costante all’innovazione, passione per i prodotti di alta qualità e impegno concreto per la sostenibilità. Una gamma completa di biancheria per la casa, dove tonalità, motivi e texture raccontano una storia di eleganza e grazia senza tempo, ispirata ai colori, alle forme e alle sensazioni uniche che solo la natura sa offrire, e che la mente creativa di Marta Cortese, la stilista che Osama e Guzzini hanno scelto per interpretare la Collezione Nature’s Touch, ha saputo catturare.

La collezione è acquistabile nei negozi specializzati e si declina in due linee: 'Botanical Shade', ispirata alla bellezza e alla fragilità della natura, e 'Classic', ispirata a forme geometriche e ai colori del sole al tramonto, del mare e della terra, pensata per coloro che desiderano rendere la propria casa uno spazio accogliente, rilassante e in armonia con l’ambiente circostante. “Nel concepire la Collezione Nature’s Touch mi sono lasciata ispirare dalle sensazioni che il mondo della natura sa infondere, sia per quanto riguarda la scelta dei motivi botanici e geometrici, sia nelle scelte cromatiche, guidata dall’entusiasmo che deriva dalla consapevolezza di lavorare ad un prodotto concepito nel pieno rispetto dell’ambiente” racconta la stilista. Proprio da qui nasce il concetto di 'Gentle Footprint', rappresentato nella linea 'Botanical Shade': una collezione che parla il linguaggio della natura, nata per lasciare un’impronta gentile sul pianeta, come una carezza che regala una foglia quando si posa sul terreno.

L’impiego di materie prime naturali, come il satin di cotone organico 300 fili, un filato estremamente morbido al tatto, liscio e luminoso, posiziona il prodotto tra quelli di qualità più pregiata. La scelta di cotone organico non è casuale: coltivato senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche si distingue per il suo elevato grado di morbidezza, resistenza e traspirabilità rispetto al comune cotone. Un'attenzione particolare è dedicata inoltre alla scelta dei coloranti utilizzati per la tintura della biancheria da letto, che derivano da scarti agricoli di origine vegetale: per il Roasted Cashew sono stati impiegati gusci di mandorle, per il Tradewinds residui di palma da taglio della Florida, e dei suoi frutti per il colore Moon Mist, mentre per il colore Shadow Gray sono stati utilizzati scarti derivanti della raccolta delle barbabietole.