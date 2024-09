Hydrogen Expo, sindaca Tarasconi: “Fiera rende Piacenza luogo dove si discute di tecnologia”

“Questa è una fiera che, in questa terza edizione, ha aumentato di molto gli espositori, creando il duplice effetto di portare espositori e visitatori da fuori Piacenza, facendo conoscere il nostro territorio e creando indotto, e di mettere in luce il tema idrogeno. Una fiera che quindi rende Piacenza un luogo in cui discutere di tecnologia”. Lo ha detto la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi a margine del taglio del nastro inaugurale della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande manifestazione italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, targata Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024.