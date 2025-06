Ibsa, Arturo Licenziati insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana

Nella giornata di oggi il Dott. Arturo Licenziati, Presidente e CEO del Gruppo IBSA, è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti imprenditoriali e per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo del territorio.

Arturo Licenziati ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalle mani del Ministro dell’Interno, On. Prefetto Matteo Piantedosi, alla presenza di importanti esponenti delle Istituzioni, in occasione di un evento che si è tenuto presso la sede di Altergon Italia a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino.

Questo importante titolo riconosce l’impegno e la professionalità di Licenziati e il suo rilevante contributo allo sviluppo del tessuto produttivo in Italia, portato avanti con coraggio e determinazione anche nel Sud, dove ha fortemente sostenuto la nascita e la crescita di Altergon, una realtà oggi considerata un centro d’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e biotecnologica e nella produzione di acido ialuronico ultrapuro.

“Ricevere questa onorificenza rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e profonda gratitudine –ha dichiarato Arturo Licenziati- Credo fermamente nel potenziale dell’industria farmaceutica come motore di innovazione e occupazione, capace di generare valore e un impatto tangibile sulla collettività e sul territorio, lavorando in stretta sinergia tra impresa, ricerca scientifica e realtà locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone”.

Un riconoscimento che arriva in un anno particolarmente simbolico, che celebra il 40° anniversario di IBSA. Dal 1985, Arturo Licenziati ha saputo portare avanti il suo peculiare modo di fare impresa: non seguire la corrente, ma tracciare un percorso unico basato sull’innovazione, sulla trasformazione e sulla realizzazione di farmaci nella forma migliore.