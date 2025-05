IGF Italia, Fantinati: “La trasformazione digitale deve mettere al centro i bisogni dell’uomo”

IGF Italia è un’associazione facente capo all'IGF internazionale. Questa organizzazione si occupa di mettere a confronto, in una tavola rotonda, tutti gli attori coinvolti nella trasformazione digitale per affrontare il tema a livello mondiale trovando gli standard ideali per tutte le nuove tecnologie. “È un processo molto complesso”, ha dichiarato Mattia Fantinati, presidente di IGF Italia. “Noi lo facciamo a livello nazionale con le istituzioni pubbliche e private per cercare di creare un processo decisionale digitale che porti alla trasformazione digitale del nostro Paese mettendo sempre al centro i bisogni dell’uomo”, ha concluso il presidente di IGF Italia Mattia Fantinati