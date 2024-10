Il 25 ottobre online nuova edizione Inclusion Job Day

Appuntamento venerdì 25 ottobre con la nuova edizione di Inclusion Job Day, l’evento online ideato e promosso da Hidoly e Cesop HR Consulting Company. Obiettivo: offrire alle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette (come previsto dalla legge 68 del 1999) la concreta possibilità di realizzarsi professionalmente.

L’accesso alla piattaforma https://inclusionjobday.com/ per i candidati è completamente gratuito: in questo spazio virtuale, dalle 11 alle 18, gli utenti possono incontrare decine di aziende italiane in cerca di personale qualificato. Basta registrarsi alla piattaforma, compilare il form e allegare il proprio cv. Chi si sarà registrato potrà partecipare a due sessioni di formazione nei giorni precedenti l’evento per conoscere tutti i servizi disponibili: seguire le presentazioni aziendali, visitare gli stand virtuali, candidarsi per specifiche posizioni, partecipare ai colloqui one-to-one. La piattaforma è accessibile secondo linee guida WCAG 2.0.

Dal 2020, anno di nascita del progetto, Inclusion Job Day conta oltre 4.000 iscritti e una partecipazione di più di 200 aziende tra medie imprese e multinazionali di diversi settori. Hanno già dato la loro adesione all’edizione di ottobre: a2a, Accenture, Axa, Axians Italia, Bristol Myers Squibb, Costa Crociere, Deloitte, DGS, Direzione Lavoro, Eli Lilly, Fiamm, Fincantieri, Fineco, Fondazione Bruno Kessler, Gruppo Autostrade per l’Italia, Gruppo BCC Iccrea, Gruppo Lactalis, Gruppo Lutech, Iberdrola, Korian, Maire Spa, Maldarizzi, Mediocredito Centrale, Particle Measuring Systems, Poste Italiane, Relatech, Sephora Italia, Siram, Sisal, Umana, Worldline.

Come di consueto, l’evento del 25 ottobre sarà preceduto da Inclusion Job Talk, la tavola rotonda organizzata on line dalle 10 alle 11 con esperti DE&I del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. Moderatore dell’incontro Fabio Insenga, vice direttore dell’agenzia Adnkronos, media partner dell’evento. Tema scelto per questa edizione: 'Diversità e integrazione per vivere bene sul luogo di lavoro'.

Ne discutono Barbara Bichiri, assessore alle Politiche Sociali; Giuseppe Perfetto, psicoterapeuta e psicologo del lavoro; Dario Migliavacca, People and Team Development coach; Manuela Pioltelli, responsabile area collocamento mirato dell’agenzia per il lavoro Umana.

La terza e ultima edizione 2024 di Inclusion Job Day è in programma il 25 ottobre. Per rimanere aggiornato sui prossimi appuntamenti, le novità e le iniziative basta iscriversi alla piattaforma al link (https://inclusionjobday.com/visitatore/).