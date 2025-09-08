Il futuro delle filiere industriali al centro della ricerca di Philip Morris Italia e Teha

La competitività dell'Europa dipende in gran parte dalla competitività delle aziende capofiliera che, pur rappresentando meno dell'1% del settore manifatturiero, generano il 64% del valore aggiunto e il 43% dell'occupazione del settore. È quanto emerge dalla ricerca 'Guidare il futuro: le aziende capofiliera come motore di innovazione e sostenibilità per le filiere industriali italiane ed europee', presentata al 51° Forum di Cernobbio di The European House Ambrosetti (Teha) - dal 5 al 7 settembre a Villa d'Este - e prodotta da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia. Lo studio vuole suggerire alle aziende italiane ed europee le migliori strategie per diventare più competitive.