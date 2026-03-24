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Iliad, fatturato +9% a 1,249 miliardi nel 2025, Ebitda al +26,8% a 390 milioni

Iliad, fatturato +9% a 1,249 miliardi nel 2025, Ebitda al +26,8% a 390 milioni
24 marzo 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iliad, l'operatore telefonico nel 2025 ha registrato un fatturato di 1 miliardo e 249 milioni di euro, +9,0% rispetto al 2024. L'Ebitdaal è stato pari a 390 milioni di euro, +26,8% rispetto al 2024. Gli utenti netti del mobile soo quasi 12,6 milioni, +918 mila rispetto al 2024. Il saldo di utenti netti fisso sono 496 mila, +146 mila rispetto al 2024. Il free cash flow operativo è di 120 milioni, triplicato rispetto al 2024.

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“Il 2025 si conferma un anno di importanti risultati per iliad in Italia. Abbiamo superato i 13 milioni di utenti tra mobile e fisso e più che triplicato il free cash flow operativo -dichiara Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia- In un contesto di mercato particolarmente competitivo, continuiamo a crescere grazie a una strategia chiara: innovazione, efficienza e un’attenzione costante alla qualità del servizio. Ogni passo che facciamo rafforza il nostro ruolo come operatore telefonico sempre più vicino alle esigenze degli utenti."

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fatturato Ebitda utenti free cash flow operatore telefonico Italia
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