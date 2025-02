Immediapress/NetBet rafforza l'offerta di giochi da casinò con l'aggiunta di Nazionale Elettronica come fornitore

ROMA, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, una delle principali piattaforme di gioco online, ha aumentato la sua offerta di giochi da casinò aggiungendo Nazionale Elettronica tra i provider.

NetBet Italia è rinomata per avere una delle librerie di giochi da casinò più estese e diversificate del settore. E questa nuova partnership è un'ulteriore prova della loro continua missione di fornire il miglior servizio di iGaming ai suoi fedeli clienti.

Nazionale Elettronica, un'azienda italiana con sede a Faenza, è uno dei fornitori di giochi da casinò in più rapida crescita nel settore. Tutti i suoi prodotti sono progettati e realizzati al 100% in Italia.

Grazie al lavoro di programmatori esperti e ai più alti standard di sicurezza, Nazionale Elettronica si impegna a offrire esperienze di gioco di alta qualità attraverso lo sviluppo di software di gioco e piattaforme tecnologiche online, specificamente pensate per il mercato dell'iGaming.

I clienti di NetBet Italia potranno ora accedere ai migliori giochi di Nazionale Elettronica, tra cui titoli di successo come Lucrezia, Madame Fortuna e Haunted Kingdom.

Claudia Georgevici, PR manager di NetBet, ha dichiarato: "L'aggiunta di Nazionale Elettronica come fornitore è un altro grande momento nella crescita di NetBet Italia e un traguardo da celebrare per noi come azienda. Quest'ultimo accordo di partnership è anche un esempio del nostro impegno per proporre ai clienti il miglior servizio possibile e siamo certi che i nostri giocatori apprezzeranno tutto ciò che Nazionale Elettronica ha da offrire".

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito unipersonale di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed ha la licenza dell'ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi quotidiani, NetBet.it è diventato uno dei brand di gioco online preferiti in Italia.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare: https://www.netbet.it

