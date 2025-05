Immobili, Centurion entra in Alis

"È con grande piacere che annunciamo l’ingresso in Alis di Centurion che, con sede principale a Milano e una presenza capillare nei principali capoluoghi italiani, rappresenta un punto di riferimento autorevole per aziende ed investitori nel panorama immobiliare nazionale. Siamo realmente orgogliosi di accogliere un partner che, grazie ad una visione strategica e ad una profonda competenza nell’offerta di servizi integrati di consulenza immobiliare, condivide i nostri principi legati ad affidabilità, innovazione e attenzione alle esigenze del mercato. L’esperienza di Centurion rappresenta un contributo significativo per lo sviluppo di sinergie tra il settore logistico e quello immobiliare, fondamentali per sostenere la crescita sostenibile delle imprese associate ad Alis e per affrontare le nuove sfide infrastrutturali e territoriali del Paese". Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi comunica l’adesione del nuovo Socio consigliere Centurion, realtà consolidata nel settore della consulenza immobiliare con sede operativa e legale a Milano e sedi territoriali nei principali capoluoghi. Offre soluzioni complete per aziende e investitori, accompagnando il cliente in ogni fase del processo: dall’analisi preliminare all’acquisizione, dalla gestione strategica del portafoglio alla vendita e al finanziamento di asset immobiliari. L’approccio consulenziale di Centurion si basa su un mix di visione strategica, conoscenza del mercato e capacità di personalizzare le soluzioni in base alle specifiche esigenze di investimento o sviluppo.

Luigi Cirillo, Head of Industrial & Logistic e Consigliere Alis per Centurion, commenta che "l’ingresso di Centurion in Alis rappresenta un importante passo strategico nel rafforzamento del dialogo tra il comparto immobiliare e quello logistico, due settori destinati a interagire sempre più sinergicamente per supportare lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In qualità di Head of Industrial & Logistic e Consigliere Alis per Centurion, esprimo profonda soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione, che ci consentirà di mettere a disposizione della rete associativa le nostre competenze e soluzioni integrate in ambito immobiliare, con particolare attenzione alle esigenze industriali e logistiche. Siamo convinti che l’esperienza maturata da Centurion nell’accompagnare imprese e investitori nei processi decisionali e operativi possa costituire un valore aggiunto per affrontare con visione e concretezza le sfide legate alla transizione infrastrutturale, alla sostenibilità e all’evoluzione dei territori".