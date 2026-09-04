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Imprese, Begnozzi (Teha): 'per attrarre investimenti necessaria meno burocrazia'

04 settembre 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La questione dell'attrattività degli investimenti è molto complessa e necessita di un grande lavoro di coordinamento sia tra le varie istituzioni, a tutti i livelli, nazionali, regionali e territoriali sia tra attori privati. La principale priorità secondo noi, in questo momento, in cui le azioni che possono essere messe in campo non possono essere ad alto impatto sui conti dello Stato, è agire sulla leva della sburocratizzazione". Così Diego Begnozzi, Senior Consultant Teha Group, alla 52° edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group, in occasione della conferenza stampa di presentazione della ricerca "Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana" realizzata da Teha in collaborazione con Amazon.

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