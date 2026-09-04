Imprese, Busnelli (Amazon): 'investimenti high-tech possono aggiungere 27mld al Pil. Necessario colmare divario'

"La ricerca presentata oggi "Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana", però, ci dice che l'Italia ha ancora un potenziale inespresso: gli investimenti in high-tech nel nostro Paese sono di più del 30% inferiori alla media europea - spiega - e colmare questo divario sarebbe molto importante, perché può contribuire fino a 27 miliardi di prodotto interno lordo, ovvero più di 1% di Pil". E' quanto affermato da Giorgio Busnelli, VP & Country Manager Amazon Italia, al termine della conferenza di presentazione dello studio intitolato "Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana" che si è tenuta all'interno della 52ª edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group.