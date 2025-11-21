Imprese, Buttarelli (Federdistribuzione): "Dai consumatori visione positiva per futuro"

"Le ultime rilevazioni vedono gli indici di fiducia in leggero miglioramento e questa è una buona notizia. Per quanto riguarda i consumatori c'è una visione più positiva per il futuro, ma meno sulla situazione attuale, così come le imprese. Sono segnali deboli, ancora insufficienti. Naturalmente siamo connessi a quella che è la situazione geopolitica". Così Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione intervenendo al "Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell'economia del Paese. Mercati, tecnologia e società" che si è svolto oggi a Milano, organizzato da Federdistribuzione e che ha visto la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.