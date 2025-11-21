Imprese: Cici (Teha Group), 'necessaria transizione competitiva per raggiungere obiettivi a lungo termine'

"C'è sostanzialmente una leva strategica che le imprese devono attivare per trasformare la sostenibilità da obbligo normativo a vantaggio competitivo: l'innovazione, perché per raggiungere gli obiettivi di lungo termine bisogna avere una transizione competitiva, ossia capace di generare Ebitda anche nel breve termine e l'unico modo per farlo è l'innovazione, che è anche trasferimento di tecnologie che qualche volta possono essere mature nel settore". Sono le parole di Carlo Cici, Partner e Head of Sustainability Teha Group, in occasione dell'evento 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva', organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano.