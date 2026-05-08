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Imprese: Fago (Il Salvagente), 'risultati importanti grazie a metodo Merenda'

08 maggio 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
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"La giornata di oggi credo sia molto importante perché dimostra come, applicando queste metodiche che Frank e il suo team insegnano, si ottengono sicuramente dei risultati importanti. E' bello vedere tanti imprenditori che hanno ottenuto risultati significativi qui riuniti". Così Matteo Fago, Ceo di Il Salvagente, intervenendo alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

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