Imprese: Frega (Pmi Italia), 'creando valore si trattengono i talenti'

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande perdita di talenti verso l'estero, ma credo che aziende come Philip Morris stiano dimostrando che creando valore sul territorio e una filiera e un sistema economico integrati, attorno al quale operano imprese di varie dimensioni, si genera valore e capacità di trattenere e sviluppare i talenti". Lo afferma Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo oggi al Senato della Repubblica a Roma alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell'edizione 2026 del Global Attractiveness Index- GAI, del cui Advisory Board - composto da alcune delle principali aziende multinazionali che investono nel Paese - Philip Morris Italia è parte.