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Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d'eccellenza in formazione perforazione in mare aperto

29 maggio 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Saipem rafforza il proprio impegno nel settore del drilling offshore con il Drilling Training Centre, nuovo polo dedicato alla formazione avanzata all'interno della Saipem Academy. In un contesto operativo sempre più complesso, il Centro punta a migliorare sicurezza, affidabilità e performance attraverso l'integrazione di tecnologie innovative e percorsi formativi specializzati. La struttura offre corsi riconosciuti dai principali enti del settore, rivolti sia al personale Saipem sia a professionisti esterni. Accanto alle competenze tecniche, grande attenzione viene riservata anche agli aspetti comportamentali e umani, considerati fondamentali per affrontare le sfide del lavoro offshore. Un investimento strategico che conferma la volontà dell'azienda di puntare sullo sviluppo delle competenze come leva di competitività e crescita.

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