Imprese: l’industria di Marca è risorsa strategica per l’Italia

A costituire il portafoglio di 193 imprese aderenti a Centromarca, sono ben 2.600 grandi marchi alimentari e non food, tra i più noti e amati dai consumatori. Tali aziende, complessivamente sviluppano nel Paese un giro d’affari di 67 miliardi di euro, con un’occupazione di 100mila addette e con un valore del 24% del mercato pubblicitario, contribuendo nella generazione di 87 miliardi di valore condiviso, pari al 4,2% del Pil, nella filiera del largo consumo. Di questo e molto altro si è parlato nel corso del convegno promosso da Centromarca, intitolato ‘Valori della Persona e Valore della Marca - Risposte sostenibili alle istanze del presente’, per celebrare i 60 anni di attività in occasione dell’Assemblea annuale.