Imprese: Manes (Durst Group), 'Durst Como rilancerà il distretto tessile comasco'

"Durst Como è il terzo polo strategico produttivo per Durst dopo Bressanone e Lienz. Questa apertura rilancerà il distretto tessile comasco e qua verranno sviluppati prodotti tecnologici innovativi come stampanti digitali, software e inchiostri". Lo ha detto Alessandro Manes, director global sales industrial textile di Durst Group, in occasione della presentazione di Durst Como, il nuovo polo produttivo di macchinari innovativi per la stampa tessile digitale che Durst Group, azienda italiana, sta realizzando nel distretto tessile comasco. Durante l'evento sono stati svelati i dati dell'investimento industriale, di particolare importanza per il territorio e per il settore tessile italiano.