Imprese: ministro Tajani, 'Il Governo punta sull'export made in Italy'

"Dal primo di gennaio ci sarà una rivoluzione al Ministero degli Esteri: una direzione generale destinata solo alla crescita. Cercheremo di abbattere le barriere burocratiche tra imprenditore e ambasciatore e rendere le ambasciate sempre più trampolini di lancio per rinforzare le nostre imprese. Il Governo punta sull'export e sulle imprese che rappresentano il tessuto connettivo della nostra economia. L'export italiano rappresenta il 40% del Pil. L'obiettivo è arrivare a 700 miliardi di export alla fine del 2027". Sono le parole del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, intervenuto alla terza Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, a Milano. Un luogo in cui le imprese possono incontrare gli ambasciatori nostrani all'estero, rappresentanti del made in italy oltre i confini nazionali.