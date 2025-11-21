circle x black
Imprese: Mutti (Centromarca) 'inflazione ha ridotto capacità dei cittadini'

"Vediamo un contesto complesso dove la forte inflazione del 2022-2023 ha ridotto la capacità dei nostri cittadini. La filiera è compatta e sta cercando di efficientarsi in un contesto ricco di aziende di marca e di distributori. Questa competizione permette di portare ai consumatori sempre più prodotti a prezzi fortemente vantaggiosi". Così Francesco Mutti, presidente Centromarca all'evento "Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell'economia del Paese: mercati, tecnologia e società", organizzato a Milano da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna. 

