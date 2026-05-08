Imprese, Raffaele (Wildix): "Grazie a formazione migliorata gestione risorse"

“La nostra realtà segue il metodo Merenda da oltre dieci anni, esso era infatti già parte integrante della struttura organizzativa quando sono entrato in azienda quattro anni fa. Per quanto riguarda il mio percorso personale, ho riscontrato un miglioramento concreto soprattutto nella gestione del partner e delle risorse. I percorsi formativi mi hanno aiutato a rendere il lavoro più efficiente, a velocizzare alcuni processi decisionali e ad avere una gestione organizzativa più efficace”. Sono le parole di Domenico Raffaele, Partner Development Manager Wildix, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

“Ho seguito il percorso legato alla rivoluzione dei “Contratti d’oro”, partecipando anche al piano formativo e ad alcuni incontri con Merenda a Lubiana e in altre città. È stato un percorso di crescita importante, sia professionale sia personale - aggiunge - Oggi siamo orgogliosi dei risultati raggiunti come azienda: siamo cresciuti molto e ci siamo strutturati anche grazie al contributo di Frank e al metodo adottato. Per questo considero questo evento particolarmente significativo e sono felice di poter condividere questi risultati con tutti”.