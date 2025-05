Imprese, reti in crescita: nel 2024 +8% contratti e +6,5% aziende aderenti

A quindici anni dalla loro introduzione, le reti d’impresa mostrano un trend di crescita costante in Italia. Secondo i dati InfoCamere, a fine 2024 si contavano 9.630 contratti di rete, con una crescita dell'8,1% rispetto al 2023, coinvolgendo circa 50.298 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale, con un aumento del 6,5% rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'edizione 2024 dell'Osservatorio a cura di InfoCamere, RetImpresa e Venice School of Management dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Le reti d'impresa in Italia sono prevalentemente di piccole dimensioni. I dati InfoCamere sull'universo delle reti 2024 vede la percentuale di reti con meno di 10 membri superare l'87%. Le micro reti (meno di 5 membri) sono rilevanti e rappresentano il 54% nell'universo. Analizzando la distribuzione geografica, la densità di imprese retiste è più alta in Friuli Venezia Giulia, con 250 imprese ogni 10mila registrate, seguita dal Lazio (173 ogni 10mila). Per quanto riguarda i settori di attività, quasi la metà delle imprese retiste si concentra in tre settori: Agroalimentare (21,8%), Costruzioni (14%), e Commercio (12,6%).

Sul fronte occupazionale, le imprese retiste nel complesso assorbono quasi 1,7 milioni di addetti, di cui il 98% sono dipendenti. Le microimprese (fino a 9 addetti) rappresentano la maggioranza numerica delle imprese retiste (51,6%) ma occupano solo il 4,6% degli addetti. Le piccole imprese (10-49 addetti) sono il 25,3% e concentrano il 14,7% degli addetti. Il maggior volume occupazionale è assorbito dalle medie e grandi imprese (50 addetti e più), che pur essendo una minoranza numerica (1,7% per quelle con 250+ addetti) danno lavoro a quasi 1 milione e 370mila lavoratori, pari all'80,7% del totale addetti.

Un focus sui profili imprenditoriali mostra che a fine 2024, 4.503 contratti di rete (47%) includono almeno un'impresa femminile, giovanile o straniera. Le imprese femminili rappresentano il 17,9% del totale delle imprese retiste con questi profili, quelle giovanili il 5,0% e quelle straniere il 3,6%. Il Lazio mostra la quota più alta di imprese femminili (25,7%), giovanili (5,7%) e straniere (5,0%) tra le imprese retiste con questi profili. Inoltre, il Rapporto 2024 si sofferma sulla crescente diffusione di modelli di rete caratterizzate dalla partnership tra imprese e altri soggetti che perseguono obiettivi non strettamente o esclusivamente commerciali, come associazioni, fondazioni, cooperative.

Gli obiettivi più frequentemente perseguiti a livello aggregato sono: l’aumento del potere contrattuale indicato dal 38% dei rispondenti; lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie di processo indicato dal 27%; la partecipazione a bandi e appalti con il 26% delle risposte.

L'Osservatorio ha misurato e rilevato una buona performance delle reti attraverso indicatori come efficacia, coesione, performance di mercato e innovazione. Obiettivi correlati positivamente a performance elevate includono la condivisione di acquisti/forniture/tecnologie e lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie di processo. Le reti che operano nel settore del Commercio mostrano una correlazione significativa e positiva con la performance di mercato.