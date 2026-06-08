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Imprese: Riccardi (Durst Group), 'sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione'

08 giugno 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
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"La visione che abbiamo intrapreso è quella di sviluppare un sistema che tenga conto e che sia focalizzato sull'ottimizzazione dell'intero processo di produzione. Si tratta di un tema, quest'ultimo, già affrontato nel settore della grafica attraverso lo sviluppo di software che integrano i sistemi di finissaggio e post-produzione". Sono le parole di Andrea Riccardi, director product management graphic & textile di Durst Group, in occasione della presentazione di Durst Como, il nuovo polo industriale e tecnologico realizzato da Durst Group e dedicato alla stampa tessile digitale nel cuore del distretto tessile comasco.

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