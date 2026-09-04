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Imprese, Ross: 'servono meno regole obsolete e più coraggio nel semplificare il sistema'

04 settembre 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
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"In Italia presenza di una burocrazia totalmente esagerata, dove si continua a pagare senza avere, però, crescita economica" Il divario si può colmare "smettendo di aggiungere nuove regole e avendo, invece, il coraggio e la capacità di cancellare regole 'stupide' e datate, ormai obsolete". A dirlo Alec Ross, esperto statunitense di innovazione e politiche tecnologiche, autore del nuovo best-seller "The Italian Dream: Riprendersi il Futuro", già Senior Advisor per l'Innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton, oggi Distinguished Adjunct Professor alla Bologna Business School, dopo aver ricoperto incarichi accademici anche presso il King's College London e la Columbia University. L'esperto è intervenuto alla 52° edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group partecipando alla conferenza stampa di presentazione della ricerca "Sbloccare il futuro: investimenti high-tech per la competitività italiana" realizzata da Teha in collaborazione con Amazon.

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